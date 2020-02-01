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İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
DEPREM VERGİLERİ NEREYE GİTTİ? İŞTE CEVAP...

Son günlerde özellikle muhalif kesim tarafından vergileri üzerinden hükümet karşıtı negatif algı oluşturulmaya çalışılıyordu. İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte " denildi.

İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN DEPREM HARCAMALARI PAYLAŞIMI

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde depremi vardır, meşhurdur. , , , bu depremler vardır, malumdur. Genel Başkanı tarih cahili bilmez. , ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." açıklamasında bulunmuştu.

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