İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı

Son günlerde özellikle muhalif kesim tarafından deprem vergileri üzerinden hükümet karşıtı negatif algı oluşturulmaya çalışılıyordu. İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.