Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Barış Manço paylaşımı
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Manço'nun vefatının 21. sene-i devriyesi nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum sanatçı Barış Manço'nun vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço pic.twitter.com/Iwo4C830cl— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 1, 2020
"SAYGI VE RAHMET İLE ANIYORUZ"
Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Deprem vergileri nereye gitti? İşte cevap...
- TSK'da yeni dönem başladı!
- Bakan Koca'dan koronavirüsü açıklaması
- Gözler Ankara'da! Açıklama yapılacak
- Kılavuz yayınlandı! 362'si kadın 3 bin 550 astsubay alınacak...
- Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
- Apple'dan flaş Çin kararı!
- Türkiye'nin büyüklüğü! Irkçı Yunan vekile ders
- Cumhuriyet’i kendi çalışanı dolandırdı
- Karantina altında tutulacaklardı! İşte o hastane...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"
- 2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!
- Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
- Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!