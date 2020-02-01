01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Barış Manço paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN BARIŞ MANÇO PAYLAŞIMI!

, 'nun vefatının 21. sene-i devriyesi nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulunarak "Saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

, merhum sanatçı 'nun vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

"SAYGI VE RAHMET İLE ANIYORUZ"

Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN