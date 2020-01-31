31 Ocak 2020, Cuma
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Filistin'de "Öfke Cuması" sürüyor! Protestolarda 3 kişi gözaltına alındı, 12 yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
FİLİSTİN'DE ÖFKE CUMASI SÜRÜYOR! TERÖR DEVLETİ İSRAİL...

Başkanı 'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Filistinlilerin tepkisi çığ gibi büyüyor. polisinin 'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca 'te de 2 Filistinliyi yaraladı. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Başkanı 'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Filistinliler bugünü "Öfke Cuması" olarak adlandırdı. gösterileri düzenleyen Filistinliler, polisinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

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