Filistin'de "Öfke Cuması" sürüyor! Protestolarda 3 kişi gözaltına alındı, 12 yaralı var
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Filistinlilerin tepkisi çığ gibi büyüyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Kudüs'te de 2 Filistinliyi yaraladı. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Filistinliler bugünü "Öfke Cuması" olarak adlandırdı. Protesto gösterileri düzenleyen Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahalesi ile karşılaştı.
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