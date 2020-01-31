31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İtalya'dan flaş "koronavirüs" kararı! OHAL ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
İTALYA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

'de ortaya çıkan coronavirüs dünya genelinde paniğe neden oldu. Edinilen son dakika haberine göre; , 'corona virüs' salgınından dolayı 6 ay boyunca ilan etti.

Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını açıkladı. Conte'nin açıklamasının ardından İtalya hükümeti 6 ay sürecek ilan etti.

10 GÜNDÜR İTALYA'DA OLDUKLARI AÇIKLANMIŞTI

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya'ya Milano'dan giriş yaptığı ve geze geze Roma'ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya'da oldukları belirtildi. Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan, İtalya'da gün boyu gündemi meşgul eden Civitavechhia limanına demirleyen Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcuda yapılan testler sonucu söz konusu virüse rastlanmadığı açıklanmıştı.

ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

İngiltere'de kabus! Koronavirüs testleri pozitif çıktı! İNGİLTERE'DE KABUS! KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI!
Son dakika: Koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar SON DAKİKA: KORONAVİRÜS ALARMI! SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Çin'de koronavirüs coronavirüs alarmı! Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor ÇİN'DE KORONAVİRÜS (CORONAVİRÜS) ALARMI! TÜRKİYE'YE SATTIĞI MASKELERİ GERİ ALIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN