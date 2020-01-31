İtalya'dan flaş "koronavirüs" kararı! OHAL ilan edildi
Çin'de ortaya çıkan coronavirüs dünya genelinde paniğe neden oldu. Edinilen son dakika haberine göre; İtalya, 'corona virüs' salgınından dolayı 6 ay boyunca OHAL ilan etti.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını açıkladı. Conte'nin açıklamasının ardından İtalya hükümeti 6 ay sürecek acil durum ilan etti.
10 GÜNDÜR İTALYA'DA OLDUKLARI AÇIKLANMIŞTI
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya'ya Milano'dan giriş yaptığı ve geze geze Roma'ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya'da oldukları belirtildi. Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan, İtalya'da gün boyu gündemi meşgul eden Civitavechhia limanına demirleyen Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcuda yapılan testler sonucu söz konusu virüse rastlanmadığı açıklanmıştı.
ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.
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