İngiltere'de kabus! Koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
İngiltere'de ilk coronavirüsü vakası görüldüğü açıklandı. Kabus resmen İngiltere'de. İngiliz yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını açıkladı. Çin'den yayılan virüsle ilgili tüm dünya ülkeleri tetikteydi. Türkiye'de henüz bir hastaya rastlanmadı. Sağlık bakanı da önlemlerin en sıkı düzeyde devam ettiğini belirtti.
Edinilen son dakika bilgisine göre; koronavirüs kabusu İngiltere'ye ulaştı. İngiltere'de ilk koronavirüsü vakasının görüldüğü belirtilirken İngiliz yetkililer bir çiftin test örneklerinin pozitif çıktığını aktardı.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre İngiltere'de koronavirüs şüphesiyle kontrol altına alınan ve testleri yapılan bir çiftin sonuçları çıktı. Değerleri ve alınan örneklerden elde edilen verilerin koronavirüs pozitif olduğu yetkililerce açıklandı.
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