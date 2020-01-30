Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı
Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkaran üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'ın İdlib'deki ailesi de Beşşar Esed ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın bir bölgeye göç etti.
Elazığ'daki depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altından elleriyle kazarak yaralı çıkarıp gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud'un annesi, kardeşleri ve yeğenleri, Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Rejim ve destekçilerinin İdlib'in güneyindeki Cebel ez Zeviye bölgesine yoğun saldırıları sonucu evlerinden ayrılan aile, Türkiye sınırına yakın Sermada ilçesine sığındı.
"SURİYELİLERİN DE TÜRK HALKININ YANINDA DURMASI GEREKİR"
İdlib'deki AA ekibi, Mahmud'un annesi İsam el Osman'a ulaştı. Anne Osman, AA muhabirine, "Yoğun hava saldırıları sonucu çocukları düşünerek İdlib'in güneyinden göç ettik. Torunlarım her uçak sesini duyduklarında saklanacak yer arıyor." dedi.
Oğlu Mahmud'u, Türkiye'de eğitim hayatını sürdürdüğü için uzun süredir göremediğin anlatan anne, "Mahmud, herkesin yapması gereken insani görevini yerine getirdi. Onunla gurur duyuyorum. Türkiye nasıl ki bize destek olduysa, Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
"GÜVENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Anne Osman, torunlarının artık korkudan ağlamalarını istemediğini belirterek, "Hep saldırı ve bombardıman altında yaşadığımız için bu durumu (deprem anında yaşananlar) gayet iyi biliyoruz. Sakin bir hayatı çok özlüyoruz. Türkiye'ye geçmemiz halinde bu çocuklar güvende olacak." diye konuştu.
"EVİMİZDEN ÇIKMAK ÇOK ZORDU..."
İdlib'deki yoğun saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine işaret eden anne, "Korku içerisinde yaşıyoruz artık güvende yaşamak istiyoruz. Evimizden çıkmak çok zordu ancak orada kalsak saldırı ve ölümler vardı." ifadelerini kullandı..
Anne Osman, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Burada da enkaz altında çok sayıda Suriyeli var, onlara da yardım edilmesini temenni ediyorum." dedi.
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Ee başka ne verelim vatandaşlık verdik basitce,ev araba arazi memurluk ama 40 yıllık türküm vatandaşlığım hariç hiç bişeyim yok boşluksuz çalışıyorum ama yok bana kampanya başlatıncevapla 30.01.2020 16:31
Bir gün bu dünya derlenip dürülürse, gerçekten üzülmeyeceğim. Gariplere, Mazlumlara, kimsesizlere, Fakirlere, yetimlere, üzülmeyen dünyaya ben neden üzüleyim.cevapla 30.01.2020 16:00
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