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Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
SURİYELİ MAHMUD'UN AİLESİ EVSİZ KALDI

'daki depremde yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkaran üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'ın 'deki ailesi de ve 'nın saldırılarından kaçarak sınırına yakın bir bölgeye göç etti.

'daki depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altından elleriyle kazarak yaralı çıkarıp gönülleri fetheden 'un annesi, kardeşleri ve yeğenleri, Esed rejimi güçleri ve 'nın saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rejim ve destekçilerinin 'in güneyindeki Cebel ez Zeviye bölgesine yoğun saldırıları sonucu evlerinden ayrılan aile, sınırına yakın Sermada ilçesine sığındı.

"SURİYELİLERİN DE TÜRK HALKININ YANINDA DURMASI GEREKİR"

İdlib'deki AA ekibi, Mahmud'un annesi İsam el Osman'a ulaştı. , AA muhabirine, "Yoğun hava saldırıları sonucu çocukları düşünerek İdlib'in güneyinden göç ettik. Torunlarım her uçak sesini duyduklarında saklanacak yer arıyor." dedi.

Oğlu Mahmud'u, Türkiye'de eğitim hayatını sürdürdüğü için uzun süredir göremediğin anlatan anne, "Mahmud, herkesin yapması gereken insani görevini yerine getirdi. Onunla gurur duyuyorum. Türkiye nasıl ki bize destek olduysa, Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Anne Osman, torunlarının artık korkudan ağlamalarını istemediğini belirterek, "Hep saldırı ve bombardıman altında yaşadığımız için bu durumu ( anında yaşananlar) gayet iyi biliyoruz. Sakin bir hayatı çok özlüyoruz. Türkiye'ye geçmemiz halinde bu çocuklar güvende olacak." diye konuştu.

"EVİMİZDEN ÇIKMAK ÇOK ZORDU..."

İdlib'deki yoğun saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine işaret eden anne, "Korku içerisinde yaşıyoruz artık güvende yaşamak istiyoruz. Evimizden çıkmak çok zordu ancak orada kalsak saldırı ve ölümler vardı." ifadelerini kullandı..

Anne Osman, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ederek, "Burada da enkaz altında çok sayıda Suriyeli var, onlara da yardım edilmesini temenni ediyorum." dedi.

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Istanbul Istanbul

Ee başka ne verelim vatandaşlık verdik basitce,ev araba arazi memurluk ama 40 yıllık türküm vatandaşlığım hariç hiç bişeyim yok boşluksuz çalışıyorum ama yok bana kampanya başlatın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2020 16:31
tanar tanar

Bir gün bu dünya derlenip dürülürse, gerçekten üzülmeyeceğim. Gariplere, Mazlumlara, kimsesizlere, Fakirlere, yetimlere, üzülmeyen dünyaya ben neden üzüleyim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2020 16:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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