İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli Mahmud'a sarılarak teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut'a teşekkür ederek şunları aktardı:

"Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut'ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimize devam ediyoruz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimiz ortaya koymaya çalışıyoruz."