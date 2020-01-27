Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir’den Gambiya’ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Elazığ’daki depremde bir aileyi enkaz altından çıkaran “Mahmut’a ve ailesine vatandaşlık verilecek” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeler ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cezayir'den Gambiya'ya geçerken yaptığı açıklamalarda önce Cezayir'deki temaslarını anlatan Başkan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Cezayir ile 2006 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını dün Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi seviyesine çıkardık. Bu mekanizmayla ilişkilerimizi ekonomi, ticaret, savunma, sanayi, güvenlik, altyapı, turizm ve diğer alanlarda geliştirme imkanımız olacak. Bu çerçevede, Karma Ekonomik Komisyon toplantısının da en kısa sürede yapılmasına karar verdik. Ayrıca, Sayın Tebbun davetim üzerine ülkemize iade-i ziyarette bulunacak. Arkadaşlarımız da mevkidaşlarıyla temaslarını yoğun şekilde sürdürecek. Bu davet aynı zamanda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın ilk adımı olacak. Bu ziyaret, ikili ilişkilerimizde yeni sayfa açacak.

"YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Bölgesel konularda da Cezayir ile yakın işbirliği olacağız. Bu çerçevede, Libya konusunda da ortak harekete devam edeceğiz. Cezayir, Libya'nın en önemli komşusu ve siyasi süreçte önemli roller oynayabilir. Libya sorununun çözümü için yol haritası artık bellidir. BM çatısında, uluslararası meşruiyeti olan hükümetin öncülüğünde, ateşkesin derhal uygulanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi gerekiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugüne kadar alınan tüm kararlara uydu. Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor.

"GERÇEK NİYETLERİNİ İTİRAF ETTİLER"

Bu arada, Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil; (burası çok çok önemli) sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır.

DEPREMDE SON DURUM

Elazığ- Malatya depremi ile bilgiler de veren Erdoğan, bölgede günlük 50 bin kumanya dağıtıldığını ve dağıtılmaya devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan şöyle konuştu: "Hayatın hızla normale dönmesi için, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

KOSGEB ACiL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI

Vatandaşlarımıza yardım etmek için, bir adım daha atıyoruz. Elazığ ve Malatya'da (burası ilk defa açıklanıyor özellikle bilmenizi istiyorum) KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz.

EKONOMİK KATKILAR ARTACAK

Cezayir ile ekonomik ilişkilerimiz bağlamında, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde önemli bir ortaklık yapıyoruz. Sonatra ile Rönesans Holding 1.2 milyar dolarlık yatırım için bir anlaşma imzaladı. Ceyhan Propan Anonim Şirketi'nin ve yüzde 34 ortağı bir Cezayir şirketi olan Sonatra, Propan gazının 17 yıl boyunca Cezayir'den almak suretiyle ortaklık devam edecek. Tabii bu yatırım özellikle bizim cari açığımızı olumlu şekilde etkileyecektir. Tesis en kısa zamanda tamamlanacaktır. Yıllık 450 bin ton propan üretecek bu tesis, tamamı ithal edilen bu ürünün inşallah 4'te 1'ini karşılama imkanını bize verecektir. Ki bugüne kadar bu işi bir FETÖ'cü ithal etmek suretiyle o alan içeresinde çalışıyordu ama şimdi bu durum olmayacak."

SURİYELİ MAHMUD VE AİLESİNE VATANDAŞLIK MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde bir aileyi enkaz altından çıkaran "Mahmut'a ve ailesine vatandaşlık verilecek" dedi.