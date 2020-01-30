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Bakan Kurum deprem bölgesinde konuştu: Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çevre ve , bölgesinde açıklamalarda bulundu. , "Biz bedeli ne olursa olsun kararlıyız. yüzde 40 oranında tamamlandı. Ağır ve orta hasarlı binalara girmeyin. Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar." dedi.

Çevre ve , bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, " Biz bedeli ne olursa olsun kararlıyız. yüzde 40 oranında tamamlandı." ifadelerini kullandı.

KİRA FIRSATÇILARI...

Çevre Bakanı Kurum, "Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık. Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınm��ştır. Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben genelinde olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

"AĞIR VE ORTA HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Kurum, "Ağır ve orta hasarlı binalara girmeyin. çalışmalarını harita üzerinde işledik. 3+1 konutlar brüt 120 metrekare olacak. Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar." dedi.

Bakan Kurum deprem bölgesinde konuştu: Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyor BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDE KONUŞTU: KİRALARA İLİŞKİN BAŞSAVCILIĞIMIZ ARAŞTIRMALARI YAPIYOR

Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırmıştı! Başsavcılık harekete geçti ELAZIĞ'DA DEPREM FIRSATÇILARI KİRALARI ARTTIRMIŞTI! BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

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tanar tanar

Sayın bakanım biz Millet olarak deprem zadelerimize elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışıyoruz ancak depremin yaşandığı yerlerde halkın mağduriyetini düşünmeden bu gibi fırsatçılıkları yapanlar bizleri gerçekten çok ama çok üzüyor, ne olur bu fırsatçıları ifşa edin, edin ki bir daha bu tip davranışlara kalkışanlara da örnek olsun, ve böyle şeyleri yapmadan önce mutlaka çok ciddi düşünsünler. ayrıca bizlerde millet düşmanlarını yakından tanımış olalım.

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cevapla 30.01.2020 15:49
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