Bakan Kurum deprem bölgesinde konuştu: Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Hasar tespiti yüzde 40 oranında tamamlandı. Ağır ve orta hasarlı binalara girmeyin. Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, " Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Hasar tespiti yüzde 40 oranında tamamlandı." ifadelerini kullandı.
KİRA FIRSATÇILARI...
Çevre Bakanı Kurum, "Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık. Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınm��ştır. Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ genelinde olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.
"AĞIR VE ORTA HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"
Kurum, "Ağır ve orta hasarlı binalara girmeyin. Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik. 3+1 konutlar brüt 120 metrekare olacak. Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar." dedi.
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Sayın bakanım biz Millet olarak deprem zadelerimize elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışıyoruz ancak depremin yaşandığı yerlerde halkın mağduriyetini düşünmeden bu gibi fırsatçılıkları yapanlar bizleri gerçekten çok ama çok üzüyor, ne olur bu fırsatçıları ifşa edin, edin ki bir daha bu tip davranışlara kalkışanlara da örnek olsun, ve böyle şeyleri yapmadan önce mutlaka çok ciddi düşünsünler. ayrıca bizlerde millet düşmanlarını yakından tanımış olalım.cevapla 30.01.2020 15:49
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