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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Valeriy Gerasimov İdlib'i görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi... Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı ile 'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede 'deki gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 10 sivil öldü VİDEO İZLE SON DAKİKA: RUSYA'NIN İDLİB'E HAVA SALDIRILARINDA 10 SİVİL ÖLDÜ (VİDEO İZLE)

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