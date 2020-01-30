Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Valeriy Gerasimov İdlib'i görüştü
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
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