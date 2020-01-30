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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ TOPLANTI BAŞLADI!

(), Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantı, saat 13.45'te başladı.

(), Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki toplantı, saat 13.45'te başladı.

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