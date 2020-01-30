Koronavirüs petrol fiyatlarını da vurdu! Son 4 ayın en düşük seviyesinde
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs, petrol fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,30 dolardan işlem görerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,30 dolardan işlem görüyor. Dün 59,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 58,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,82 dolardan alıcı buldu.
SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 170'e çıkması ve ABD'nin yanı sıra bazı havayolu şirketlerinin Çin'in büyük şehirlerine uçuşlarını iptal etmesiyle, petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
PİYASA BEKLENTİSİ STOKLARIN...
Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 431,7 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağın yönündeydi. Brent petrolde teknik olarak 58,35 ile 58,44 dolar aralığının direnç, 58,26 ile 58,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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