30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs petrol fiyatlarını da vurdu! Son 4 ayın en düşük seviyesinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
VİRÜS PETROLÜ ERİTTİ!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs, fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,30 dolardan işlem görerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,30 dolardan işlem görüyor. Dün 59,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 58,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 58,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,82 dolardan alıcı buldu.

SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 170'e çıkması ve 'nin yanı sıra bazı havayolu şirketlerinin Çin'in büyük şehirlerine uçuşlarını iptal etmesiyle, fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

PİYASA BEKLENTİSİ STOKLARIN...

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari stokları geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 431,7 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağın yönündeydi. Brent petrolde teknik olarak 58,35 ile 58,44 dolar aralığının direnç, 58,26 ile 58,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Türkiye'den Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS SALGINI İÇİN KOCA YUSUF OPERASYONU!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Çin'deki koronavirüs salgını ve Türk vatandaşların tahliyesi hakkında açıklama SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS SALGINI VE TÜRK VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ HAKKINDA AÇIKLAMA
'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti 'KORONAVİRÜS' DÜNYANIN EN BÜYÜK FUARINI ERTELETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN