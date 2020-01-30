İstanbul'da 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 77 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 22 ve 23 Ocak'ta Büyükçekmece ile Sultangazi'de düzenlenen iki operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 22 ve 23 Ocak'ta Büyükçekmece ile Sultangazi'de düzenlenen iki operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 77 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ile bir ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir minibüse el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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