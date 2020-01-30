30 Ocak 2020, Perşembe
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Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Aracına binerken sağ bacağından vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
KABUS! NE OLDUĞUNU BİLE ANLAMADI

’nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Sütlüce Uzunbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan arabasına bindi. Köycü arabasına bindiği sırada, camdan ateş eden bir kişi, Köycü'yü sağ bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Köycü tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NE OLDUĞUNU ANALAMADI!

Kamil Köycü ambulansa konulduğu sırada "17, 18 yaşında bir çocuk. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ateş edip gitti" dedi.

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