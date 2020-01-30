Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Aracına binerken sağ bacağından vuruldu
Beyoğlu’nda arabasına binen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Kamil Köycü arabasına bindi. Köycü arabasına bindiği sırada, camdan ateş eden bir kişi, Köycü'yü sağ bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Köycü tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
NE OLDUĞUNU ANALAMADI!
Kamil Köycü ambulansa konulduğu sırada "17, 18 yaşında bir çocuk. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ateş edip gitti" dedi.
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