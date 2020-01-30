30 Ocak 2020, Perşembe
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONU!

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, Arnavutköy'deki bir markete el yapımı attığı belirlenen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve bazı yasa dışı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 28 Ocak'ta eş zamanı operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında 21 Ocak'ta Arnavutköy'deki bir markete el yapımı attığı belirlenen 3 şüphelinin de bulunduğu 6 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün ise kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları ve örgütün yapılanması / ile irtibatlı oldukları belirtildi.

Öte yandan, terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunduktan sonra, 2 yıl önce örgütten kaçarak İstanbul'a geldiği öğrenilen bir şüpheli de polise teslim oldu.

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