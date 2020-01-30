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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:53
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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan, Başkan Erdoğan'ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu.

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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

Kışı çadırlarda geçirmek zorunda kalan Suriyeli siviller, briket evlerle beraber sıcak bir yuvaya sahip oluyor. Güvenli bölge olan Kefer Lusin'de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket evin yapım çalışmaları devam ediyor.

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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

Mehmet Cuma, "Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib'ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye'ye teşekkür ederiz"

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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor

"İLK ETAPTA 10 BİN BRİKET EV İNŞA EDECEĞİZ"

Kefer Lusin'de devam eden briket evler projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ilk etapta 200 Suriyeli sivil aileyi ev sahibi yaptıklarını söyledi.