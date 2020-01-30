Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:49Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:53
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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
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Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
3
21
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
4
21
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor
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21
Savaş mağdurlarına İdlib kırsalında 10 bin briket ev yapılıyor