Manisa'da bir deprem daha!

Manisa Kırkağaç'da saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da bugün saat 14.26'da da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedilmişti.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu ilk depremin ardından saat 17.53'te bu kez 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.