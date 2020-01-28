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Manisa'da bir deprem daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA!

Kırkağaç'da saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Manisa'da bugün saat 14.26'da da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedilmişti.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu ilk depremin ardından saat 17.53'te bu kez 4.1 büyüklüğünde bir başka daha meydana geldi.

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