Manisa'da bir deprem daha!
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Manisa Kırkağaç'da saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da bugün saat 14.26'da da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedilmişti.
AFAD'ın büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu ilk depremin ardından saat 17.53'te bu kez 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan, Senegal'de önemli açıklamalar
- THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak
- THY'den önemli "Çin" kararı!
- Sınır hattında hareketli dakikalar!
- Sınır hattında sıcak gelişme! Yola çıktılar
- Isparta'da 'koronavirüs' paniği! Flaş açıklama
- MSB: En sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek
- Benzin ve motorine indirim!
- Erdoğan: Hafter paralı askerdir! Kaddafi'ye de ihanet etmişti
- Ortak Afet (Deprem) Hattı ne zaman hizmete girecek?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
- 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır?
- Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
- Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?
- Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?
- Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
- TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? Elazığ için kaç para toplandı?
- Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? 27 Ocak saat saat Kandilli AFAD son depremler!