Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı...
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına dair son durumu paylaştı. Başkanlık açıklamasında, "Tüm ilçe/mahalle yolları açık durumdadır. Demiryolu güzergahlarında tren seferleri sorunsuz devam etmektedir. Hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmamaktadır. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık bulunmamaktadır." denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremdeki çalışmalara ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.
Deprem çalışmalarına dair grafik yayınlayan İletişim Başkanlığı 28 Ocak 2020 (bugün) saat 10.00 itibariyle son durumu paylaştı.
İletişim Başkanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullanıldı:
ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREVLENDİRME DURUMU
Arama kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım personeli
Toplam: 5.093 personel, 636 araç, 22 arama köpeği
BÖLGEYE SEVK EDİLEN YARDIM MALZEMELERİ
25 bin 393 çadır
27 bin 430 yatak
66 bin 751 battaniye
4.312 ısıtıcı
4 mobil mutfak
2 sahra mutfak kiti
7 ikram aracı
HASAR GÖREN YAPILAR
4.826 hafif hasarlı
214 orta hasarlı
3.249 ağır hasarlı
141 yıkık
ETKİLENEN KİŞİ SAYISI
45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
41 kişi hayatını kaybetti
1.607 kişi yaralı
1.523 kişi taburcu edildi
84 kişinin tedavisi sürüyor
Tüm ilçe/mahalle yolları açık durumdadır. Demiryolu güzergahlarında tren seferleri sorunsuz devam etmektedir. Hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmamaktadır. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık bulunmamaktadır.
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