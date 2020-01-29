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Cumhurbaşkanlığından net mesaj: "Filistin'in kabul etmediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SKANDAL PLANA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Trump’ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi. Altun, “ halkı ve toprakları parayla satın alınamaz, Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır.” dedi.

ABD Başkanı 'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı, tarafının haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımına Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.



"BİR KEZ DAHA SORUYORUZ…"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz, Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır. Filistin'in kabul etmediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda sorduğu gibi, bir kez daha soruyoruz: İsrail'in sınırları neresidir?" ifadelerini kullandı.

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