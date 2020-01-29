İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 81'e ulaştı...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi
- Irak'tan Trump'ın sözde barış planına tepki
- Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'acil' toplanma kararı
- İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotif
- TBMM'de ortak 'Kudüs' bildirisi
- Muğla'da deprem
- Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili 'psikolojik otopsi' önerisi
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
- Cumhurbaşkanlığından skandal plana sert tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?