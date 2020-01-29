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İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 81'e ulaştı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ!

'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

(FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

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