Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden 'acil' toplanma kararı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. DSÖ yetkilisi virüsün yakın temas halinde bulaştığını belirterek örgütün Çin'e gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı. Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantosı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı.

Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.

DSÖ virüs için tüm dünyaya harekete geçmesi çağrısı yaptı.