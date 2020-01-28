THY duyurdu: Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü' nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Çin'de ülke geneline yayılan 'koronavirüs' ile ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY), Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı.

ÖNEMLİ DUYURU

Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu.

MASKE VE ELDİVENLERİN...

THY ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.