Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Rejimin İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir." dedi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında (MSB) "12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." ifadelerine yer verildi.
SURİYE SINIRINA TANK SEVKİYATI
Bugün Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR
Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti.
İdlib'de ise Beşar Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.
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