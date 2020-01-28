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Benzin ve motorine indirim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM!

Son dakika haberi... Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim gerçekleşecek. Benzinin litresi 'da 6,81 liradan 6,71 liraya, 'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

İLLERDE FİYATLAR

Buna göre, 'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin 6,28 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,35 liradan 6,22 liraya, 'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek. Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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