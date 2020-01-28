Osman Kavala hakkında flaş karar: Tahliye talebi reddedildi
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması sona erdi. Kızıl Soros lakabıyla bilinen Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması sona erdi. Duruşmada, sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar da avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı. Ayrıca savcı, mütalaasını açıklamak için süre istedi.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.
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