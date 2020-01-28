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Prof. Dr. Aral Okay: Marmara’da 250 yıldır kırılmamış fay var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
UZMAN İSİMDEN KORKUTAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI!

’da yaşanan 6,8’lik depremden sonra yaşanacak süreci ve Marmara’da beklenen depremi, Prof. Dr. A Haber’e değerlendirdi. Elazığ depreminin bilinen bir fay üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Okay depremin devamının olabilme ihtimalinin mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. , "Depremin yaklaşık nerelerde olacağı biliniyor fakat ne zaman olacağını söylemek mümkün değildir. Bu açıdan önemli olan depreme hazırlıklı olmak yoksa depremin gelmesi şaşırtıcı değildir, devamı gelebilir. Ancak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Buna ek olarak en büyük risk altında olan illerden birisidir." diye konuştu.

Canlı yayında İstanbulluları korkutan deprem uyarısı! Marmara'da 250 yıldır kırılmamış fay hattı var |Video CANLI YAYINDA İSTANBULLULARI KORKUTAN DEPREM UYARISI! MARMARA'DA 250 YILDIR KIRILMAMIŞ FAY HATTI VAR |VİDEO

"30 SENE İÇERİSİNDE OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Aral Okay, "İstanbul'da yaşayan çoğu kişide bu depremin içinde olacağının farkındadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde olması öngörülüyor. Ek olarak depremin şiddetini etkileyen faktörlerde biliniyor." dedi.

"250 SENEDİR KIRILMAMIŞ FAY"

Okay, "Bunlar; yer koşulları, binanın durumu ve depremin uzaklığıdır. Marmara'da ki aktif fay haritası iyi biliniyor ve yaklaşık 250 senedir Marmara'nın içinden geçen kırılmamış bir fay var. Bu fayın uzunluğu 1999 depreminde kırılan fayın uzunluğa benzerdir. O açıdan Marmara içerisinde 7.4 bir bekleniyor." ifadelerinde bulundu.

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