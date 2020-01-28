Prof. Dr. Aral Okay: Marmara’da 250 yıldır kırılmamış fay var
Elazığ’da yaşanan 6,8’lik depremden sonra yaşanacak süreci ve Marmara’da beklenen depremi, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay A Haber’e değerlendirdi. Elazığ depreminin bilinen bir fay üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Okay depremin devamının olabilme ihtimalinin mümkün olduğunu belirtti.
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, "Depremin yaklaşık nerelerde olacağı biliniyor fakat ne zaman olacağını söylemek mümkün değildir. Bu açıdan önemli olan depreme hazırlıklı olmak yoksa depremin gelmesi şaşırtıcı değildir, devamı gelebilir. Ancak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Buna ek olarak İstanbul en büyük risk altında olan illerden birisidir." diye konuştu.
"30 SENE İÇERİSİNDE OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"
Aral Okay, "İstanbul'da yaşayan çoğu kişide bu depremin Marmara Denizi içinde olacağının farkındadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde olması öngörülüyor. Ek olarak depremin şiddetini etkileyen faktörlerde biliniyor." dedi.
"250 SENEDİR KIRILMAMIŞ FAY"
Okay, "Bunlar; yer koşulları, binanın durumu ve depremin uzaklığıdır. Marmara'da ki aktif fay haritası iyi biliniyor ve yaklaşık 250 senedir Marmara'nın içinden geçen kırılmamış bir fay var. Bu fayın uzunluğu 1999 depreminde kırılan fayın uzunluğa benzerdir. O açıdan Marmara içerisinde 7.4 bir deprem bekleniyor." ifadelerinde bulundu.
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