Son dakika: Devlet Bahçeli'den Manisa depremiyle ilgili açıklama
Elazığ'daki depremin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8'lik deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'daki depremle ilgili Twitter'dan açıklama bulundu. Bahçeli, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır" dedi.
"CAN VEYA MAL KAYBIYLA BİRLİKTE YARALANMA VAKASININ OLMAYIŞI BAŞLICA TESELLİMİZDİR"
MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır. Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir" dedi.
Bahçeli, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
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