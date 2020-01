Canlı yayında İstanbulluları korkutan deprem uyarısı! Marmara'da 250 yıldır kırılmamış fay hattı var |Video

Manisa, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremlerden sonra yaşanacak süreci ve Marmara Bölgesi’nde beklenen olası depremi, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay A Haber’e değerlendirdi. Elazığ depreminin bilinen bir fay üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Okay depremin devamının olabilme ihtimalinin mümkün olduğunu belirtti. Öte yandan Okay, canlı yayında İstanbulluları korkutan bir açıklamada bulunarak, Marmara'da 250 yıldır kırılmamış fay olduğunun altını çizdi.

"MARMARA İÇERİSİNDE 7.4 BİR DEPREM BEKLENİYOR"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay: "Depremin yaklaşık nerelerde olacağı biliniyor fakat ne zaman olacağını söylemek mümkün değildir. Bu açıdan önemli olan depreme hazırlıklı olmak yoksa depremin gelmesi şaşırtıcı değildir, devamı gelebilir. Ancak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Buna ek olarak İstanbul en büyük risk altında olan illerden birisidir. İstanbul'da yaşayan çoğu kişide bu depremin Marmara Denizi içinde olacağının farkındadır.

Önümüzdeki 30 sene içerisinde olması öngörülüyor. Ek olarak depremin şiddetini etkileyen faktörlerde biliniyor. Bunlar; yer koşulları, binanın durumu ve depremin uzaklığıdır. Marmara'da ki aktif fay haritası iyi biliniyor ve yaklaşık 250 senedir Marmara'nın içinden geçen kırılmamış bir fay var. Bu fayın uzunluğu 1999 depreminde kırılan fayın uzunluğa benzerdir. O açıdan Marmara içerisinde 7.4 bir deprem bekleniyor." ifadelerinde bulundu.