Elazığ depremi ile ilgili iftira atan Serdar Akinan'a Melih Altınok'tan çok sert tepki!
Oda TV yazarı provokatör Serdar Akinan, KRT TV'de katıldığı bir programda Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin skandal açıklamalar yaptı. AFAD'ın çalışmalarına da siyaseti karıştıran Akinan'a, Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'tan çok sert tepki geldi.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, ATV'de yayınlanan Son Durak isimli programında, Elazığ depremi ile ilgili alçak sözlere imza atan Oda Tv yazarı Serdar Akinan'a çok sert tepki gösterdi.
"ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE"
KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." ifadelerini kullanmıştı.
RESMEN PROVOKASYON
AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.
MELİH ALTINOK'TAN ÇOK SERT TEPKİ!
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, ATV'deki Son Durak isimli programında, ODA Tv yazarı Serdar Akinan'ın provokatif söylemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Altınok, Serdar Akinan'ın skandal açıklamalarını ekranlara getirerek, bu provokasyona çok sert tepki gösterdi.
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