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Elazığ depremi ile ilgili iftira atan Serdar Akinan'a Melih Altınok'tan çok sert tepki!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
PROVOKATÖR SERDAR AKİNAN'A ÇOK SERT TEPKİ!

Oda TV yazarı provokatör , TV'de katıldığı bir programda 'da meydana gelen depreme ilişkin skandal açıklamalar yaptı. 'ın çalışmalarına da siyaseti karıştıran Akinan'a, yazarı 'tan çok geldi.

yazarı , ATV'de yayınlanan isimli programında, depremi ile ilgili alçak sözlere imza atan Oda Tv yazarı 'a çok gösterdi.

Elazığ depremi ile ilgili iftira atan Serdar Akinan'a Melih Altınok'tan çok sert tepki! ELAZIĞ DEPREMİ İLE İLGİLİ İFTİRA ATAN SERDAR AKİNAN'A MELİH ALTINOK'TAN ÇOK SERT TEPKİ!

"ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE"

TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda 'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." ifadelerini kullanmıştı.

RESMEN PROVOKASYON

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.

MELİH ALTINOK'TAN ÇOK SERT TEPKİ!

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, ATV'deki Son Durak isimli programında, ODA Tv yazarı Serdar Akinan'ın provokatif söylemlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Altınok, Serdar Akinan'ın skandal açıklamalarını ekranlara getirerek, bu provokasyona çok sert tepki gösterdi.

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