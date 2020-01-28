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28.01.2020

Elazığ depremi ile ilgili iftira atan Serdar Akinan'a Melih Altınok'tan çok sert tepki!

Oda TV yazarı provokatör Serdar Akinan, KRT TV'de katıldığı bir programda Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin skandal açıklamalar yaptı. AFAD'ın çalışmalarına da siyaseti karıştıran Akinan'a, Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'tan çok sert tepki geldi.

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