Elazığ Valiliği açıkladı! Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Elazığ Valiliği, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem hakkındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."
KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.
AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.
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