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Elazığ Valiliği açıkladı! Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ELAZIĞ VALİLİĞİ AÇIKLADI! SERDAR AKİNAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Valiliği, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen hakkındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Valiliğimizce hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda 'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.

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