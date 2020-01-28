Ekrem İmamoğlu "Elazığ depremi" diye gitti Erzurum'da kayakta çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre sonra kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı. İmamoğlu, yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 41 vatandaşın hayatını kaybettiği Elazığ'a gönderilen ve burada vatandaşın acısına ortak olmak yerine şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı ve çok eleştirildiği bir eylemini tekrarladı.





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