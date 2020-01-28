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Ekrem İmamoğlu "Elazığ depremi" diye gitti Erzurum'da kayakta çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
EKREM İMAMOĞLU ELAZIĞ DEPREMİ DİYE GİTTİ ERZURUM'DA KAYAKTA ÇIKTI

'da meydana gelen 6,8'lik depremin bölgeye giden 'li Başkanı 'nun kısa bir süre sonra kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı. İmamoğlu, yaz döneminde etkili olduğu sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.

Genel Başkanı tarafından 41 vatandaşın hayatını kaybettiği 'a gönderilen ve burada vatandaşın acısına ortak olmak yerine şov yapan Başkanı daha önce yaptığı ve çok eleştirildiği bir eylemini tekrarladı.



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