Son dakika: FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına kritik operasyon
Son dakika haberi... FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
SON DAKİKA: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.
BYLOCK TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
13 İSTANBUL'DA, 1 DE SAKARYA'DA GÖZALTI VAR
İstanbul, Van, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Mersin, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 şahsı gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.
Ekiplerin diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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