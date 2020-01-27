Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat yazdı! Deprem gerçekleri ve 'Devlet'in gücü
Türkiye Elazığ'da cuma günü 20.55'te meydana gelen 6.8 şiddetinde deprem ile sarsılırken 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Süreç içerisinde tüm Türkiye kenetlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derhal bölgeye intikal ederek devletin yardım elini uzattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kısa sürede içerisinde bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve vatandaşın yanında yer aldı. Kimi çevreler vatandaşın ve devletin birlik beraberlik içerisinde olmasından devletin vatandaşın yaralarını sarmasından rahatsız oldu. İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bu konuda bir önemli bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat yazısında, "Kimimiz "Devletimizle gurur duyuyor." Kimimiz ise... Devlet neden depremin altında kalmadı diye "Karalar bağlıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın yazısından öne çıkan satır başları:
Geçmiş olsun Elazığ... Geçmiş olsun Malatya... Geçmiş olsun Türkiye. Depremle birlikte... "Her zaman olan bir şey" oldu.
1. Milletçe "Kenetlendik."
2. "Çatlak sesler korosu" ise hemen... Yine kendini gösteriverdi.
Kimimiz... Yaraları sarmak peşindeyiz. Kimimiz de... "Fırsat bu fırsat... Ortalığı karıştırmak" derdindeyiz...
Dün... Ve bugün
Dünü unutmayalım... Unutana hatırlatalım.
Marmara depreminde "Devlet, depremin altında kalmıştı." Acı ama gerçek.
Kızılay "Çökmüştü." Hükümet, İstanbul ile "İletişim bile kuramamıştı." Depremzedeye "Bir tas sıcak çorba" vermek zaman almıştı.
Sonra...
Türkiye "Silkelendi... Önlemlerini aldı." Ve... Van depreminde... Bütün Türkiye gördü... Dünya gördü... "Türkiye depremin altında kalmadı." Malatya-Elazığ depreminde olduğu gibi.
Bu gelişme karşısında;
Kimimiz "Devletimizle gurur duyuyor." Kimimiz ise... Devlet neden depremin altında kalmadı diye "Karalar bağlıyor."
***
Sosyal medya hastaları
Ankara'da... Cumhuriyet Başsavcılığı "İnceleme başlattı." Sosyal medya "Hastaları" hakkında.
Gaziantep'te... İki "Sosyal medya hastası" gözaltına alındı.
Bitmedi.
"Sayıları çok." Bunlar...
Bulanık suyun balık avcıları.
İşleri güçleri... Bütün istekleri...
"Ortalığı karıştırmak." Yalan dolanla... Sosyal medya paylaşımlarıyla... "Panik yaratmak." Bunlara "Hasta" diyoruz...
Hasta oldukları kesin... Ama hastalıklarına bir isim bulamıyoruz.
***
Devlet refleksi
Devlet... Anında deprem bölgesindeydi.
Cumhurbaşkanı... Bakanlar... Kızılay...
AFAD.
Bütün yurttan... Valilerden... Belediye başkanlarından...
Deprem bölgesine "Destek yarışı" başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Vergi ödemelerini ertelediğini" açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bölgede tek öğrencim bile mağdur olmayacak" açıklamasını yaptı.
Devlet refleksi... "Tam puan."
***
Dangalak
Depremzede korku içinde...
Çadırda kalıyor.
Devlet millet işbirliği...
"Yaralar sarılıyor." Hava... Eksi 4 derece.
İşte bu ortamda...
"Dangalağın biri" sosyal medyada "Paylaşım" yapıyor:
- Geliyor!... Geliyor!... 24 saat içinde daha büyük deprem geliyor.
"Bilim" bunu bilmiyor.
Ama "Dangalak" biliyor.
Her aptala inanacak başka bir aptal olur ya...
Dangalağa "İnanan", hatta "Destek veren" bile çıkıyor.
***
Felaket tellalları
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Böyle durumlarda bazıları fırsat kollar" diyor.
Ve... Uyarıyor:
- Dedikodulara kulak asmayın...
Kimsenin olumsuz propagandasına kulak asmayın.
Fakat... Cumhurbaşkanı ne desin?...
İçimizde, gıdasını "Dedikodudan...
Olumsuz propagandadan.. Felaket tellallığından" alanlar var.
Bunlar... "7/24" işbaşındalar.
***
İhanet sarmalı
Deprem bölgesinde... Kucağında çocuğu ile birlikte bir anne kurtarılıyor.
Millet sevinç içinde.
Kimi... Sevincinden ağlıyor.
Kimi... AFAD'ı, Jandarmayı kutluyor.
Kimi de... "Neden kurtarıldılar" diye karalar bağlıyor.
"Sosyal medyadan" içindekileri kusmaya başlıyor.
"Böyleleri" bize rahmetli Kamran İnan dostumuzu hatırlatıyor.
Kamran Bey siyaseti bıraktıktan sonra anılarını yazmıştı.
Anılarında... "Şöyle bir cümle" var:
- Türkiye... İçinde haini en çok olan ülke.
Kamran İnan bu sözleri "Durduk yerde" söylemedi herhalde.
***
Denemesi bedava
Savcılarımıza bir "Önerimiz" var.
Depremle birlikte, sosyal medyada "Olumsuz... Kışkırtıcı" paylaşımda bulunanların "Geçmişini...
Eski sosyal medya paylaşımlarını" araştırsınlar.
Göreceksiniz... İçlerinde... 15 Temmuz hain darbe girişimine "Tiyatro" diyenler çıkacaktır.
***
"Ahlaksızlar"
Pazar... Saat 08.38.
Havaalanında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu:
- Deprem... Ve... Sosyal medya paylaşımları?
Erdoğan "Tahrikçiler" dedi.
"Ahlaksızca" diye devam etti.
Kiminin "Siyasi istismar", kiminin de "Fırsatçılık" peşinde olduğunu söyledi.
Evet... Böyle "Paylaşımlar" için söylenecek başka söz yok.
"Ahlaksızca... Alçakça."
***
Günün sözü
Söylemenin tam yeri... Tam da zamanı:
"Eğer bozuksa maya, Ne ar kalır, ne de hayâ." Bu söz... "Deprem istismarcılarının...
Sosyal medyanın felaket bezirgânlarının üzerine birebir oturuyor."
***
Kına satışında artış var
Odalar Birliği... "Anında" devreye girdi...
"Deprem bölgesine" yardım için.
TOBB'u... Diğer kuruluşlar izledi.
"Toplumsal hassasiyet" övgüye layık...
Gurur verici.
Ama... Bir yanda böylesine "Depremzedelere yardım için yarışanlar" varken...
Bir yanda da... Olaylara "Dürbünün tersiyle bakanlar... 15 Temmuz darbe girişiminde...
Elazığ-Malatya depreminde kına yakanlar" var.
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