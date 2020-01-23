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Son dakika: FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
FETÖ'CÜ YUSUF BEKMEZCİ TUTUKLANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren çalışmasıyla yakalanan /'nin üst düzey isimlerinden tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren çalışmasıyla yakalanan /'nin üst düzey isimlerinden tutuklandı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kuryeliğini yapmış YUSUF BEKMEZCİ, FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN KURYELİĞİNİ YAPMIŞ
Son dakika: Fetullah Gülen'e en yakın isimlerdi! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı'nı yakalanma anı görüntüsü... FETULLAH GÜLEN'E EN YAKIN İSİMLERDİ! YUSUF BEKMEZCİ VE AKİF SARI'NI YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜSÜ...
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