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26.01.2020
Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
Başkan Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan Serdar Akinan, kurtarma ekiplerinin fotoğraf vermek için depremzedeyi enkaz altında beklettiklerini söyledi. KRT Tv'de iftira dolu açıklamalarda bulunan Akinan, Başkan Erdoğan hakkındaki küstah açıklamasıyla tepki çekti.
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