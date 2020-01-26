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26.01.2020

Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira

Başkan Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan Serdar Akinan, kurtarma ekiplerinin fotoğraf vermek için depremzedeyi enkaz altında beklettiklerini söyledi. KRT Tv'de iftira dolu açıklamalarda bulunan Akinan, Başkan Erdoğan hakkındaki küstah açıklamasıyla tepki çekti.

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Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira
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