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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha ödenek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ ELAZIĞ VE MALATYA TALİMATI

Başkan 'ın talimatıyla İl Özel İdaresi ve Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi...

Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

10'AR MİLYON LİRA DAHA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldığı bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.

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