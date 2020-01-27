Ayşe Yıldız ve Yüsra bebeğin mucize kurtuluşu! Mehmetçiğin titreyen sesi tüm Türkiye’yi ağlattı
Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin deprem felaketinden 24 saat sonra enkazın altındaki anne Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız'ın kurtarılma anı tüm ülkenin yüreğini dağladı. İnsanüstü bir çabayla enkazda tünel kazan Mehmetçik'in depremzede anneyle iletişim kurarken titreyen sesi milyonları hıçkırığa boğdu.
Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışan Jandarma ekibi, açtığı tünelden depremzede kadının çığlığını duydu. Enkazda ilerleyen bir JAK görevlisi, bağırarak kadınla diyalog kurdu. "Duyuyor musun beni?" diye seslenen Mehmetçiğe, anne Ayşe Yıldız güçlükle "Duyuyorum" diye seslendi. Tünelin aralıklarına ışık tutan asker, "Işığı görüyor musun?" diye bağırdı. Yıldız, "Seni de görüyorum. Bak elimi sallıyorum" karşılığını verdi.
YAŞAM TÜNELİ
Mehmetçiğin "İyi misin?" sorusu üzerine Yıldız, "Dayanamıyorum. Çabuk, dayanamıyorum. Çocuğum bak gidiyor" dedi. "Çocuğun yanında mı?" diye soran asker, "Yanımda da, gidiyor, lütfen. Allah rızası için çabuk olun" yanıtını alınca duygulandı. Mehmetçik bu kez, sesi titreyerek defalarca "Tamam geleceğiz. Seni almaya geliyorum abla" diye bağırarak anneye umut verdi. Hemen tünelden çıkan asker, "Komutanım yaşıyor hâlâ" dedi.
AĞLAMA, GEL TATLIM
Jandarma timiyle birlikte çalışan kurtarma ekipleri, depremden 24 saat sonra 2.5 yaşındaki Yüsra'yı enkazdan çıkardı. "Ağlama, gel tatlım, gel aşkım" sözleriyle küçük çocuğu sakinleştiren görevliler, boyunluğunu takıp özenle enkazdan tahliyesini sağladılar ve çocuk sedyesiyle ambulansa götürdüler. 30 yaşındaki anne Ayşe Yıldız'ın bulunduğu yerden çıkarılması ise biraz daha zaman aldı. Beton ve molozları dikkatlice kaldıran kurtarma ekipleri, kızından 4 saat sonra Ayşe Yıldız'ı enkazdan çıkarırken "Tamam geçti ablam" diyordu.
BABA ÜSTLERİNE KAPANMIŞ
Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı. Yüsra'nın babasının ise çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı ve yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ailenin diğer çocuğunun da enkazdan cenazesi çıkarıldı. Enkaz altındaki anne ile Jandarma personeli arasındaki diyalog milyonları duygulandırdı. Televizyonların yanı sıra sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoya, Mehmetçiğin fedakârlığını ve şefkatini vurgulayan duygu dolu mesajlar yazıldı.
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