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Ayşe Yıldız ve Yüsra bebeğin mucize kurtuluşu! Mehmetçiğin titreyen sesi tüm Türkiye’yi ağlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
MEHMETÇİĞİN TİTREYEN SESİ TÜM TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI

'da Jandarma Arama Kurtarma () timinin felaketinden 24 saat sonra enkazın altındaki anne ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız'ın kurtarılma anı tüm ülkenin yüreğini dağladı. İnsanüstü bir çabayla enkazda tünel kazan 'in depremzede anneyle iletişim kurarken titreyen sesi milyonları hıçkırığa boğdu.

Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışan Jandarma ekibi, açtığı tünelden depremzede kadının çığlığını duydu. Enkazda ilerleyen bir görevlisi, bağırarak kadınla diyalog kurdu. "Duyuyor musun beni?" diye seslenen Mehmetçiğe, anne güçlükle "Duyuyorum" diye seslendi. Tünelin aralıklarına ışık tutan asker, "Işığı görüyor musun?" diye bağırdı. Yıldız, "Seni de görüyorum. Bak elimi sallıyorum" karşılığını verdi.

Ayşe Yıldız ve Yüsra bebeğin mucize kurtuluşu! Mehmetçiğin titreyen sesi tüm Türkiye’yi ağlattı AYŞE YILDIZ VE YÜSRA BEBEĞİN MUCİZE KURTULUŞU! MEHMETÇİĞİN TİTREYEN SESİ TÜM TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI

YAŞAM TÜNELİ

Mehmetçiğin "İyi misin?" sorusu üzerine Yıldız, "Dayanamıyorum. Çabuk, dayanamıyorum. Çocuğum bak gidiyor" dedi. "Çocuğun yanında mı?" diye soran asker, "Yanımda da, gidiyor, lütfen. Allah rızası için çabuk olun" yanıtını alınca duygulandı. bu kez, sesi titreyerek defalarca "Tamam geleceğiz. Seni almaya geliyorum abla" diye bağırarak anneye umut verdi. Hemen tünelden çıkan asker, "Komutanım yaşıyor hâlâ" dedi.

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AĞLAMA, GEL TATLIM

Jandarma timiyle birlikte çalışan kurtarma ekipleri, depremden 24 saat sonra 2.5 yaşındaki Yüsra'yı enkazdan çıkardı. "Ağlama, gel tatlım, gel aşkım" sözleriyle küçük çocuğu sakinleştiren görevliler, boyunluğunu takıp özenle enkazdan tahliyesini sağladılar ve çocuk sedyesiyle ambulansa götürdüler. 30 yaşındaki anne Ayşe Yıldız'ın bulunduğu yerden çıkarılması ise biraz daha zaman aldı. Beton ve molozları dikkatlice kaldıran kurtarma ekipleri, kızından 4 saat sonra Ayşe Yıldız'ı enkazdan çıkarırken "Tamam geçti ablam" diyordu.

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BABA ÜSTLERİNE KAPANMIŞ

Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı. Yüsra'nın babasının ise çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı ve yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ailenin diğer çocuğunun da enkazdan cenazesi çıkarıldı. Enkaz altındaki anne ile Jandarma personeli arasındaki diyalog milyonları duygulandırdı. Televizyonların yanı sıra sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoya, Mehmetçiğin fedakârlığını ve şefkatini vurgulayan duygu dolu mesajlar yazıldı.

2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da enkazdan kurtarıldı 2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ DA ENKAZDAN KURTARILDI

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