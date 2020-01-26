Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan çağrı: Türkiye'den şöyle bir talebimiz var...
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Valiliği'nde Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü." şeklinde konuştu. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Valiliği'nde Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü." şeklinde konuştu.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle;
Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir. Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 45 vatandaş kurtarıldı. 4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor. Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. (Elazığ'daki deprem) Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu;
Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerimize başvuran sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. 594 kişi yaralı sayısı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu. Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe'nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi. 2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını kaybettik. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çıklamaları şöyle;
Hasar tespit çalışmalarını yürütmeye gayret ediyoruz. Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduk. Şehrimizdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunu yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce muhtarlarımız kanalıyla kaymakamlıklara müracaat ederek acil olan durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Kendileri de müracaat edebilir. Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya'da Doğanol ve Pötürge'de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, 5 orta, 199 az hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik'te 3 yıkık, 8 ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakrı'da Toplamda 3 yıkık, 16 ağır, 4 orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut.
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