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Milli Savunma Bakanlığı Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
MSB DEPREM ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden kısa süre sonra genel maksat helikopteri ve arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini, yaralıların hastanelere tahliyesine destek sağladığını bildirdi

(MSB), Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "devletimiz bir ve bütün olarak, bütün kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracaktır." ifadelerine yer verildi.

DEVLET MİLLETİNİN YANINDA

"#DevletMilletininYanında" etiketi kullanılan paylaşımda, depremden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu bildirildi.

ANKA insansız hava uçağının, depremin ardından hasar tespit çalışmalarına katılarak müdahale edilecek yerleri belirlediğine işaret edildi.

Depreme müdahale edecek tüm kurum ve kuruluşların taleplerinin alındığı ve ihtiyaçlar belirlenerek planlamalar yapıldığı ifade edilerek, deprem sonrasında genel maksat helikopteri ile arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığı ve yaralıların hastanelere tahliyesine katkı sağladığı kaydedildi.

Ayrıca, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Taburu'nun gerektiğinde Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandığı, İnsanlı Keşif Uçağı'nın (IKU) da hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi aktarıldı.

Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerine ulaştırılan 8 tır AFAD malzemesinin taşınmasına destek verildiği, biri ambulans uçak olmak üzere 9 nakliye uçağının, AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma Timleri ve Sağlık Bakanlığından 184 personel ile 15 aracı Elazığ'a ulaştırdığı belirtildi.

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