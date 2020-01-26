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Merkel'den İstanbul paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
MERKEL'DEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

İstanbul ziyareti sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Almanya Başbakanı Angela , dikkatleri üzerine çekti. Merkel, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, ile olan bir fotoğrafını kullandı.

Almanya Başbakanı Angela , Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini, Cumhurbaşkanı 'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafıyla bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Allahaısmarladık' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafını paylaştı.

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