Merkel'den İstanbul paylaşımı

İstanbul ziyareti sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, dikkatleri üzerine çekti. Merkel, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile olan bir fotoğrafını kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafıyla bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Allahaısmarladık' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafını paylaştı.