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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı

Sıla Elazığ depremine duyarsız kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşım vatandaşları sinirlendirdi. Sosyal medyadaki paylaşımıyla büyük tepki çeken Sıla'ya "Deprem oldu, insanlar öldü haber var mı?" mesajları atıldı. Duyarsız davranışı nedeniyle hedef olan Sıla, Türkiye'nin tek yürek olduğu acı dolu günlerde alkollü fotoğrafıyla kutlama yapmayı seçti.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 17:12
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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı

Cuma akşamı Elazığ merkezli deprem Türkiye'yi derinden etkiledi; Sıla hariç. Birçok ünlü yardım kampanyaları düzenlerken, Sıla'dan bugüne kadar ses çıkmamıştı. Sıla Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bile hayal kırıklığına uğrattı. Sıla alkollü bir kutlama fotoğrafı paylaşması sonrası tepki çekti.

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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı

İşte Sıla'nın o paylaşımı. "Doğrulanmış Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!"

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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı

Sıla'ya kısa sürede yüzlerce tepkili yorum geldi.

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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı

İşte Türkiye'nin yasa büründüğü günlerde kutlama mesajı yayımlayan Sıla'ya gelen tepkili mesajlardan bazıları...

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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı