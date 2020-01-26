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Sıla'ya Elazığ depremi tepkisi! Türkiye'de can kayıpları yaşanırken alkollü paylaşım yaptı
Sıla Elazığ depremine duyarsız kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı alkollü paylaşım vatandaşları sinirlendirdi. Sosyal medyadaki paylaşımıyla büyük tepki çeken Sıla'ya "Deprem oldu, insanlar öldü haber var mı?" mesajları atıldı. Duyarsız davranışı nedeniyle hedef olan Sıla, Türkiye'nin tek yürek olduğu acı dolu günlerde alkollü fotoğrafıyla kutlama yapmayı seçti.
Giriş Tarihi: 26.01.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 17:12
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