26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan ihtiyacı yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Başkanı , "Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor." dedi.

Başkanı , "Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN