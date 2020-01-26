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Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
YÜSRA ANNE DİYE BAĞIRIYORDU

'ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2,5 yaşındaki 24 saat sonra kurtarılmıştı. Minik Yüsra’nın ardından ise annesi enkaz altından çıkarıldı. Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiyeci, Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi. Gözleri dolan itfaiye eri, ''Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım'' dedi.

Deprem bölgesi 'dan 24 saat sonra mucize haberi geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan ekipler harekete geçti. 24 saat sonunda enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki sağ çıkarıldı, annesi Ayşe Yıldız ise 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ve babası ise kurtarılamadı.

Yüsra ve annesini kurtaran ekipte yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden Ali Güneş kurtarılma anlarını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: YÜSRA'NIN İLK SESİNİ DUYDUĞUMUZDA ANNE DİYE BAĞIRIYORDU

A Haber'e konuşan itfaiyeci Ali Güneş, gözleri dolarak o anları şöyle anlattı:

''İlk annesinin sesini duyduğumuzda 3 alt kata inmiştik...Yüsra'nın ilk sesini duyduğumuzda 'Anne' diye ağlıyordu. Bütün ekip elinden geleni yaptı. Yüsra ve annesini sağ salim yukarı çıkarttık. Yukarı çıkardığımızda Yüsra bebek bir ara çok panikti. Ağlıyordu, eli yüzü toprak içindeydi. Elini tutum, 'Yüsra beni dinle, benim de senin gibi kızım var' dedim, 'Onunla beraber oyun oynuyoruz. Sen de annenle beraber oyun oynayacaksın' dedim. Bir anda sesini kesti 'Annemi istiyorum' dedi.

Kahraman itfaiyeci 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı KAHRAMAN İTFAİYECİ 2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN KURTARILMA ANINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

"BABA ANNESİNİN VE ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEYDİ"

Yüsra'nın hemen üstünde annesi vardı. Annesinin hemen üstünde babası vardı. Babasının öldüğü bilgisini edindik. Bu tarz durumlarda genelde hep beraber toplu bir kaçış olur. Bu toplu kaçış esnasında evde bazen anne, bazen baba, bazen de kardeş lider rolü üstlenir. Burada lider rolünü baba üstlenmiş onu görüyoruz. Baba annesinin ve çocuklarının üzerindeydi.

YÜSRA'NIN BABASI BİR KAHRAMANDI

Bazen biz burada bazı malzemelerle bir şeyler yapıyoruz. Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. Onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım.''

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