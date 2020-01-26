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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
TÜRKİYE'YE TAZİYE VE DESTEK MESAJI

, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yazılı açıklamada, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Başkan 'a başsağlığı dileklerini ileten Karadaği, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Karadaği, "Türkiye'nin ve halkının her türlü kötülükten korunması" için niyazda bulundu.

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