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Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
ARJANTİN'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

hükümeti, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 'ye taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin hükümeti, Türk hükümetine ve halkına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyor ve dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Bu trajedide yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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