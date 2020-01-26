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AFAD, Elazığ'daki depremle ilgili son rakamları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
AFAD'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

'dan yapılan açıklamada, ''24.01.2020 tarihinde saat 20.55’te ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 844’tür. AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.515’i taburcu edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

1515 DEPREMZEDE TABURCU EDİLDİ
'dan saat 22.30'da yapılan açıklamada, sonrası hastanelere başvuran 1607 depremzededen 1515'nin taburcu edildiği aktarıldı. Açıklamada, ve Malatya için sürdürülen yardım kampanyasının devam ettiği belirtilerek, "3 milyon 459 bin 759 TL kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 12 milyon 874 bin 890 TL SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 TL yardım toplanmıştır" denildi.

2 BİN 945 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI
Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamanın devamında, "Elazığ ve Malatya'da incelenen 2945 binadan 87'sinin yıkıldığı, 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

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