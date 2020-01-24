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Son dakika: Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi: ’da 6.8 büyüklüğünde meydana geldi... Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi... Saat 21.08'de ise 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi...

'da 6,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 21.08'de ise 5.4; 21.17'de ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Vatandaşlar büyük bir korkuyla sokağa indi.

İHBARLAR GELİYOR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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13 DAKİKA SONRA 2'NCİ SARSINTI

İlk sarsıntının ardından saat 21.08'de, merkez üssü yine Sivrice olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE VE NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde'de de hissedildi. Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine girerken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Depremin ardından Başkan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu 3 bakanın bölgeye gitmesi talimatını verdi...

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