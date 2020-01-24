Son depremler: Elazığ’daki deprem Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep ve Hatay’dan da hissedildi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem birçok çevre ilden de hissedildi. Elazığ’daki deprem, Adıyaman, Gaziantep, Kayseri, Adana, Şırnak, Tunceli, Sivas ve Diyarbakır’ı da salladı. Deprem sonrası Adıyaman’da da vatandaşlar sokaklara döküldü. İHA kameralarına yansıyan ilk görüntüler…